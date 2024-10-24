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Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных национальных команд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/teamrussia

Сборная России сохранила за собой 34-е место, не сыграв в октябре ни одного матча. В активе команды Валерия Карпина 1508,73 балла.

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины — 1883,5 балла. На втором месте идет Франция (1859,85), а на третьем — Испания (1844,33).

Сборная Португалии поднялась на одну строчку и теперь занимает 7-е место, а сборная Колумбии потеряла одну позицию, опустившись на 10-е место и пропустив вперед национальную команду Италии.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре. Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. В этом году команда провела восемь матчей, в том числе игры квалификации Кубка Азии и Чемпионата АСЕАН.

Для сборной России матч на стадионе в Краснодаре станет первым с 2017 года. Тогда в товарищеском матче национальная команда уступила Кот-д’Ивуару со счетом 0:2.

Также директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола сообщил об официальной договоренности с РФС о проведении матча с командой Валерия Карпина 19 ноября в Волгограде.

Россия