Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре. Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. В этом году команда провела восемь матчей, в том числе игры квалификации Кубка Азии и Чемпионата АСЕАН.