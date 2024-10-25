В РФС объяснили выбор городов для проведения матчей сборной

«Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время учебно-тренировочных сборов национальной команды России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время. Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдет в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее — поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии», — добавил Митрофанов.