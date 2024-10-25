В РФС объяснили выбор городов для проведения матчей сборной

«Мы рады сообщить, что оба матча ноябрьского окна пройдут в России. Мы достигли согласия с соперниками, утвердили даты, место и время проведения матчей. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА. На ноябрьское окно у нас был небольшой пул возможных соперников. Из них Сирия занимает наивысшую позицию в рейтинге ФИФА. Если говорить о конкретных городах, то мы изначально рассматривали южные регионы нашей страны, где есть современные стадионы», — передает слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова «Чемпионат».
«Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время учебно-тренировочных сборов национальной команды России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время. Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдет в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее — поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии», — добавил Митрофанов.
Для октябрьских сборов РФС не нашел соперников для национальной команды России. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили команды из России от международных турниров, в связи с чем сборная проводит только товарищеские матчи. В последней встрече команда в сентябре обыграла в гостях сборную Вьетнама (3:0).