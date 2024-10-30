Степашин: Я бы Глушенкова больше в сборную не вызывал

«К сожалению, такое иногда ощущается. Можно говорить о патриотизме, о стране, но факт остается фактом. Правда, я так и не понял, что хотела сделать сборная в последние две недели. Раньше же проводились матчи: сборная против команды легионеров или первая сборная против молодежки. Можно же провести матч с “Зенитом” или “Динамо”. Почему нет? Надеюсь, когда-нибудь эта изоляция закончится. Футболисты-то тут при чем?» — сказал Сергей Степашин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».