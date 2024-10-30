Степашин: Я бы Глушенкова больше в сборную не вызывал

В сентябре вышло интервью Максима Глушенкова, в котором он признался, что матчи за сборную России с Вьетнамом его не мотивируют: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет», — заявил тогда футболист «Зенита».
«К сожалению, такое иногда ощущается. Можно говорить о патриотизме, о стране, но факт остается фактом. Правда, я так и не понял, что хотела сделать сборная в последние две недели. Раньше же проводились матчи: сборная против команды легионеров или первая сборная против молодежки. Можно же провести матч с “Зенитом” или “Динамо”. Почему нет? Надеюсь, когда-нибудь эта изоляция закончится. Футболисты-то тут при чем?» — сказал Сергей Степашин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Я бы Глушенкова больше в сборную не вызывал. Если человек не хочет играть в главной команде своей страны, зачем его звать? Не хочет — не надо! Бог с тобой, найдем других. Приехал же Головин из Монако? Приехал. А он посильнее Глушенкова вообще-то», — добавил Степашин.
Летом Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых семь матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022 году и с Катаром в 2023 году.