Неймар не сыграет за сборную Бразилии до конца года

На прошлой неделе 32-летний бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена. Игрок попросил не вызывать его в национальную команду на ноябрьские матчи, чтобы он смог набрать оптимальные физические кондиции. В федерации футбола Бразилии решили, что на данном этапе не стоит рисковать здоровьем игрока.