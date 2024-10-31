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Неймар не сыграет за сборную Бразилии до конца года

Нападающий «Аль-Хиляля» не будет вызываться в состав сборной Бразилии в этом году. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Visionhaus/Getty Images

На прошлой неделе 32-летний бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена. Игрок попросил не вызывать его в национальную команду на ноябрьские матчи, чтобы он смог набрать оптимальные физические кондиции. В федерации футбола Бразилии решили, что на данном этапе не стоит рисковать здоровьем игрока.

Возвращение Неймара в сборную Бразилии планируется в марте, когда Бразилия встретится с Колумбией (дома) и Аргентиной (в гостях) в отборе ЧМ-2026.

Сборная Бразилии занимает четвертое место в турнирной таблице южноамериканского отбора. 15 ноября бразильцы на выезде сыграют с Венесуэлой, после чего 20 ноября дома примут Уругвай.

Бразилия