Легенда «Реала» Рауль может возглавить сборную Армении

13 октября стало известно, что Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Армении.
"Мы попрощались с Александром Петраковым в раздевалке после матча с Северной Македонией и поблагодарили его за работу. Он побыл в Ереване несколько дней, сдал квартиру и уехал. У Петракова также были проблемы личного характера, и ему пришлось срочно уехать. Члены его тренерского штаба остались и работают до сих пор.
Ежедневно идут переговоры о назначении нового главного тренера. Переговоры идут очень тяжело. Мы с президентом федерации Арменом Меликбекяном встретились с Мишелем Тер-Закаряном, но у него большие финансовые запросы. Мы также обсудили версию Маргара Агаджаняна. У нас также были встречи с ним. Среди кандидатов много специалистов, в том числе и Рауль. Новости о переговорах с главным тренером «Ноа» Руем Мотой являются ложными", — сказал Никогосян.
Рауль выступал за мадридский «Реал» с 1994 по 2010 год, став рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей (741) и третьим в истории клуба по числу забитых мячей (323). В 2018 году он начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую команду мадридского клуба.
С 2019 года Рауль возглавляет «Кастилью» — вторую команду «Реала». В прошлом сезоне команда заняла третье место в третьем испанском дивизионе, уступив второй команде «Барселоны» (2:4) в плей-офф за выход в Сегунду. В этом сезоне «Кастилья» идет на 18-м месте.