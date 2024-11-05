Легенда «Реала» Рауль может возглавить сборную Армении

"Мы попрощались с Александром Петраковым в раздевалке после матча с Северной Македонией и поблагодарили его за работу. Он побыл в Ереване несколько дней, сдал квартиру и уехал. У Петракова также были проблемы личного характера, и ему пришлось срочно уехать. Члены его тренерского штаба остались и работают до сих пор.