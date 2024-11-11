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Карраскаль: магии Месси на Кубке Америки я не почувствовал

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от финала Кубка Америки-2024, в котором сборная Колумбии уступила Аргентине (0:1 д.в.).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Carmen Mandato/Getty Images

В финальном матче 26-летний колумбиец вышел на замену в дополнительное время, отыграв 15 минут. Месси был заменен в середине второго тайма из-за травмы.

«Магии Месси я не почувствовал. Лео — легенда, игрок, к которому относишься с уважением. Но когда ты на поле, то сфокусирован только на своей работе. Понятно, что для многих из нас он идол, но в игре стараешься думать только о том, чтобы выложиться, принести победу своей команде, кто бы тебе ни противостоял», — сказал Карраскаль.

Сборная Колумбии показала лучший результат на Кубке Америки с 2001 года, когда они единственный раз в своей истории стали чемпионами. Аргентина стала чемпионом континента в рекордный 16-й раз.

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