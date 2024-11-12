Криштиану Роналду вручили награду за выдающиеся достижения в футболе

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, Роналду удостоился награды — Quinas de Platina, вручаемой за выдающиеся достижения в футболе.
«Quinas de Platina — самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии — считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну», — сказал президент федерации Фернанду Гомеш.
«Я не рассматриваю эту награду как конец, а скорее как начало. Когда я присоединился к национальной сборной в возрасте 18 лет, моей мечтой было сыграть свой первый матч. Потом я дошел до 25, 50, а почему бы не 100? Круглая цифра, три цифры, а потом я начал думать о 150, 200 матчах, и это чувство гордости», — сказал Роналду.
На счету 39-летнего Роналду 216 матчей в составе сборной Португалии и 133 гола.