Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий «альбиселесте» Лаутаро Мартинес. Парагвайцы сравняли счет на 19-й минуте благодаря удару через себя в исполнении Антонию Санабрии. Победу хозяевам на 47-й минуте принес гол защитника Омара Альдерете, который отличился ударом головой после подачи со штрафного.
«Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность. В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в самом начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась. Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше», — сказал главный тренер аргентинцев Лионель Скалони после матча.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.
Сборная Аргентины потерпела третье поражение в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Ранее чемпионы мира дома проиграли Уругваю (0:2) и на выезде уступили Колумбии (1:2).
Аргентинцы сохраняют лидерство в турнирной таблице, опережая колумбийцев на четыре очка. В среду, 20 ноября, сборная Аргентины на выезде сыграет против команды Перу.