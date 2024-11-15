Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

«Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность. В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в самом начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась. Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше», — сказал главный тренер аргентинцев Лионель Скалони после матча.