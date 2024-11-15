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Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины на выезде уступила Парагваю (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий «альбиселесте» Лаутаро Мартинес. Парагвайцы сравняли счет на 19-й минуте благодаря удару через себя в исполнении Антонию Санабрии. Победу хозяевам на 47-й минуте принес гол защитника Омара Альдерете, который отличился ударом головой после подачи со штрафного.

«Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность. В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в самом начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась. Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше», — сказал главный тренер аргентинцев Лионель Скалони после матча.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

Сборная Аргентины потерпела третье поражение в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Ранее чемпионы мира дома проиграли Уругваю (0:2) и на выезде уступили Колумбии (1:2).

Аргентинцы сохраняют лидерство в турнирной таблице, опережая колумбийцев на четыре очка. В среду, 20 ноября, сборная Аргентины на выезде сыграет против команды Перу.

Аргентина
Парагвай