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Сборная Уругвая сыграет с Россией в ноябре 2025 года

О такой договоренности заявил президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игнасио Алонсо заявил, что с РФС достигнута устная договоренность о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — передает слова Алонсо Sport24.

Сборная Уругвая в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 14-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции. Сборную Уругвая возглавляет известный аргентинский специалист Марсело Бьелса. В южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира 2026 года его подопечные занимают вторую строчку в турнирной таблице после 12 туров. Уругвайцы уступают лишь действующему чемпиону миру сборной Аргентине.

Российская сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 4:0.

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Товарищеские матчи: календарь