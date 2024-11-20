Сборная Уругвая сыграет с Россией в ноябре 2025 года

Сборная Уругвая в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 14-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции. Сборную Уругвая возглавляет известный аргентинский специалист Марсело Бьелса. В южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира 2026 года его подопечные занимают вторую строчку в турнирной таблице после 12 туров. Уругвайцы уступают лишь действующему чемпиону миру сборной Аргентине.