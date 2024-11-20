Сборная Уругвая сыграет с Россией в ноябре 2025 года

Игнасио Алонсо заявил, что с РФС достигнута устная договоренность о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.
«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — передает слова Алонсо Sport24.
Сборная Уругвая в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 14-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции. Сборную Уругвая возглавляет известный аргентинский специалист Марсело Бьелса. В южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира 2026 года его подопечные занимают вторую строчку в турнирной таблице после 12 туров. Уругвайцы уступают лишь действующему чемпиону миру сборной Аргентине.
Российская сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 4:0.