Генсек РФС рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше $5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
Сборная России в ноябре провела два товарищеских матча, в обоих национальная команда одержала победу: с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). На данный момент сборная России не допущена на международные соревнования.
19 ноября стало известно, что национальная команда страны не будет допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике по решению УЕФА.