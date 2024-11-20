Генсек РФС рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше $5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».