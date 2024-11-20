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Генсек РФС рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что любой игрок, вызывающийся в сборную, получает символическую сумму.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше $5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России в ноябре провела два товарищеских матча, в обоих национальная команда одержала победу: с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). На данный момент сборная России не допущена на международные соревнования.

19 ноября стало известно, что национальная команда страны не будет допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике по решению УЕФА.

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