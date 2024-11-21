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Губерниев — о выплатах за вызов в сборную: Почем любовь к Родине?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что футболистам платят за вызов в национальную команду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
23

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что игрок, которого вызывают в сборную, получает символическую сумму.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше $5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят??? Почем нынче любовь к Родине???», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Позднее в СМИ сообщили, что футболисты сборной России за матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0) получат 220 тысяч рублей.

19 ноября стало известно, что по решению УЕФА национальная команда страны не будет допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
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19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
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11
Тамерлан Мусаев
Сирия
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Ахмад Маданьех
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Игнасио Абрахам
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Мохаммад Аль-Салхади
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Пабло Саббаг
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Омар Аль-Мидани
13
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Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
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Махмуд Аль-Асвад
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Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
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Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
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Судейская бригада
Главный судья
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(Саудовская Аравия)
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(Саудовская Аравия)
Боковой судья
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(Саудовская Аравия)
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  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь