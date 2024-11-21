Губерниев — о выплатах за вызов в сборную: Почем любовь к Родине?

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что игрок, которого вызывают в сборную, получает символическую сумму.
«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше $5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят??? Почем нынче любовь к Родине???», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Позднее в СМИ сообщили, что футболисты сборной России за матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0) получат 220 тысяч рублей.
19 ноября стало известно, что по решению УЕФА национальная команда страны не будет допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.