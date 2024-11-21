Президент РФС объяснил выплаты игрокам за приезд в сборную России

Ранее в СМИ появилась информация, что каждый футболист сборной России получит за матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0) по 220 тыс. рублей.
«Митрофанов прокомментировал эту тему. Это командировочные деньги, вы же ездите в командировки? Это символические для футболистов суммы», — сказал Дюков.
В сборную России на ноябрьские матчи были вызваны 29 футболистов. Таким образом, суммарные выплаты игрокам национальной команды составили 6,38 млн рублей.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.