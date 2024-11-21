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Президент РФС объяснил выплаты игрокам за приезд в сборную России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о выплатах футболистам за приезд в сборную России на товарищеские матчи. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
23

Ранее в СМИ появилась информация, что каждый футболист сборной России получит за матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0) по 220 тыс. рублей.

«Митрофанов прокомментировал эту тему. Это командировочные деньги, вы же ездите в командировки? Это символические для футболистов суммы», — сказал Дюков.

В сборную России на ноябрьские матчи были вызваны 29 футболистов. Таким образом, суммарные выплаты игрокам национальной команды составили 6,38 млн рублей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
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