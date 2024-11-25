Станислав Черчесов — о работе в сборной Казахстана: оценка — на двоечку

Тренер также заверил, что в команде ведется глобальная «перестройка», которая может быть не видна внешне.
— Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?
— Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице — можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали — работа идёт, которая не видна. Но перестройка идёт полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьёвка уже прошла и ты знаешь, с кем придётся играть. Мы когда это обсуждали с президентом [федерации], естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.
Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путём за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определённый шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.
— Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.
— Рискуешь ты всегда. Ещё ни разу не было, чтобы ты пришёл в какую-то команду, где всё в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждёт. Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идёт, мы взяли четверых игроков из молодёжной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника.
— Что вы хотели сделать в сборной Казахстана и что не получилось?
— Мой предшественник [Магомед] Адиев провёл хорошую работу. В этот момент всё складывалось, работа тренера была видна. Но когда этот пыл пропадает, его нечем восполнить. Я приходил после пяти поражений подряд. Было видно, что та команда свой ресурс исчерпала в плане мотивации. Футболисты могут быть те же, но команда может быть совершенно другой. Комплексов после поражений нет. Мы прекрасно знаем, с кем мы играем и на каком уровне мы находимся. В каких-то моментах нам удавалось найти противоядие. Первая же ошибка завершалась голом в наши ворота. Мы сами какие-то вещи делали, которые на этом уровне непозволительны, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана 6 июня 2024 года и за короткий промежуток времени успел попасть в несколько скандалов. Результат, который сейчас показывает казахстанская команда на соревнованиях — один из худших за последние годы. Ранее Черчесов был также тренером национальной команды России.