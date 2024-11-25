Станислав Черчесов — о работе в сборной Казахстана: оценка — на двоечку

— Мой предшественник [Магомед] Адиев провёл хорошую работу. В этот момент всё складывалось, работа тренера была видна. Но когда этот пыл пропадает, его нечем восполнить. Я приходил после пяти поражений подряд. Было видно, что та команда свой ресурс исчерпала в плане мотивации. Футболисты могут быть те же, но команда может быть совершенно другой. Комплексов после поражений нет. Мы прекрасно знаем, с кем мы играем и на каком уровне мы находимся. В каких-то моментах нам удавалось найти противоядие. Первая же ошибка завершалась голом в наши ворота. Мы сами какие-то вещи делали, которые на этом уровне непозволительны, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».