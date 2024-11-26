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Черчесов рассказал о шуточном сравнении его с Гвардиолой

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что над ним пошутили, сравнив с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова потерпела пять поражений подряд в Лиге наций с разницей мячей 0−15 и с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В.

«Манчестер Сити» также идет на серии из пяти поражений. Команда Хосепа Гвардиолы трижды уступила в матчах АПЛ, потерпела поражение от «Спортинга» в Лиге чемпионов (1:4) и проиграла «Тоттенхэму» в матче ⅛ финала Кубка лиги (1:2).

«Вчера мне один присылает, что Гвардиола пять игр подряд проиграл. Он говорит: “По твоим стопам пошел, видимо, способный малый”», — приводит слова Черчесова Матч ТВ.

Сегодня, 26 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов встретится с «Фейеноордом».

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».


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Манчестер Сити