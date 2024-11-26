Черчесов рассказал о шуточном сравнении его с Гвардиолой

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».