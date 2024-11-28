Сборная Буркина-Фасо опасается санкций ФИФА в случае матча с Россией

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборные и клубы из России отстранены от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальная команда проводит лишь товарищеские матчи. В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча с африканскими сборными — Кенией (2:2) и Камеруном (1:0), а также две встречи с олимпийской сборной Египта — 1:1, 1:2.