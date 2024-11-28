Сборная Буркина-Фасо опасается санкций ФИФА в случае матча с Россией

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, почему национальная команда страны не может провести товарищеский матч с Россией.
«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — приводит слова Траоре Sport24.
Сборная Буркина-Фасо по футболу занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Команда ни разу не выходила в финальную часть чемпионатов мира. Наивысшее достижение «жеребцов» на континентальных первенствах — выход в финал Кубка африканских наций в 2013 году. В решающей встрече того турнира сборная Буркина-Фасо уступила команде Нигерии со счетом 0:1.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборные и клубы из России отстранены от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальная команда проводит лишь товарищеские матчи. В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча с африканскими сборными — Кенией (2:2) и Камеруном (1:0), а также две встречи с олимпийской сборной Египта — 1:1, 1:2.
Сборная России одержала пять побед в пяти матчах в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея, одержав самую крупную победу в своей истории. В последнем матче в году сборная России в Волгограде уверенно переиграла команду Сирии — 4:0.