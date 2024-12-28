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Министр спорта назвал сборную из Европы, которая сыграет с Россией

Сборная России может провести товарищеский матч с Турцией в 2025 году, сообщил министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас с первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», — приводит слова Дегтярева «РИА Новости Спорт» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В марте и июне для товарищеских матчей будут доступны 24 европейские команды, в том числе сборные Беларуси, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла на домашнем поле Сербию (4:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0), а на выезде — Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Россия
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Товарищеские матчи: календарь