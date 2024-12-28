Министр спорта назвал сборную из Европы, которая сыграет с Россией

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас с первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», — приводит слова Дегтярева «РИА Новости Спорт» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
В марте и июне для товарищеских матчей будут доступны 24 европейские команды, в том числе сборные Беларуси, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла на домашнем поле Сербию (4:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0), а на выезде — Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.