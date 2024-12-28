Министр спорта назвал сборную из Европы, которая сыграет с Россией

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас с первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», — приводит слова Дегтярева «РИА Новости Спорт» со ссылкой на телеканал «Россия 24».