Сборная Португалии показала новую форму: видео

Новая домашняя форма сборной Португалии выполнена в красном цвете с белыми манжетами и воротником с добавлением в них бежевых и зеленых полос. Футболку покрывает легкий узор, вдохновлённый крестом с герба Португалии. В паре к красной футболке идут зеленые трусы. Гостевая форма сборной Португалии имеет белый цвет с черным воротником и манжетами. Форма покрыта абстрактным красно-зеленым узором.