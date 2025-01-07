Сборная Португалии показала новую форму: видео

После 27 лет сотрудничества с компанией Nike, сборная Португалия начинает новую эру, представив форму производства Puma.
Новая домашняя форма сборной Португалии выполнена в красном цвете с белыми манжетами и воротником с добавлением в них бежевых и зеленых полос. Футболку покрывает легкий узор, вдохновлённый крестом с герба Португалии. В паре к красной футболке идут зеленые трусы. Гостевая форма сборной Португалии имеет белый цвет с черным воротником и манжетами. Форма покрыта абстрактным красно-зеленым узором.
Подопечные Роберто Мартинеса в марте сыграют со сборной Дании в четвертьфинале Лиги наций.
Криштиану Роналду провел 217 матчей в составе сборной Португалии, в которых забил 135 мячей. Оба показателя являются рекордными.