Нагельсман продлил контракт со сборной Германии до 2028 года

Предыдущее трудовое соглашение Нагельсмана действовало до лета 2026 года.
«Продление контракта с Юлианом Нагельсманом является очень важным сигналом. Это доказывает, что мы не останавливаемся на достигнутом, а работаем над новыми целями. Должность тренера национальной сборной имеет важное значение. Нагельман идеально подходит для этого благодаря своему спортивному опыту. Поэтому сегодня мы можем с большой уверенностью смотреть в будущее», — приводит слова президента DFB Бернда Нойендорфа пресс-служба сборной Германии.
Также сам Нагельсман прокомментировал продление контракта.
«В сентябре 2023 года, когда я пришел в сборную Германии, я и представить себе не мог, что буду тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный международный турнир. Но тогда я также не мог представить, что национальная сборная значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает и будоражит. Фантастические отзывы, которые мы все получаем каждый день, говорят о том, что мы вместе идем по правильному пути. И это еще не конец. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим выигрывать титулы вместе», — говорится в заявлении Нагельсмана на сайте DFB.
37-летний специалист возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 10 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
На домашнем Евро-2024 сборная Германии дошла до стадии ¼ финала, где уступила будущему победителю турнира сборной Испании со счетом 1:2.