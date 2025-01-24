Нагельсман продлил контракт со сборной Германии до 2028 года

«В сентябре 2023 года, когда я пришел в сборную Германии, я и представить себе не мог, что буду тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный международный турнир. Но тогда я также не мог представить, что национальная сборная значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает и будоражит. Фантастические отзывы, которые мы все получаем каждый день, говорят о том, что мы вместе идем по правильному пути. И это еще не конец. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим выигрывать титулы вместе», — говорится в заявлении Нагельсмана на сайте DFB.