«Будем взасос целоваться». Колосков — о возможном матче Россия — США

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, заявил о возможности организовать товарищеский матч против России на нейтральной территории.
«Это популистский вброс агента, который якобы занимается сборной США. После встречи в Эр-Рияде началась волна, что пойдет потепление, дружба, будем взасос целоваться. На самом деле, этой информации можно верить только в том случае, если она будет из федерации футбола США. Тогда о чем-то можно говорить. И если скажет РФС, тогда, значит, переговоры ведутся, и это серьезно. А так это желание покрасоваться, набрать себе весов на фоне встречи в Саудовской Аравии», — сказал Колосков.
Сборные России и США пять раз играли между собой в рамках товарищеских матчей — дважды победу одержали российские футболисты, еще три игры завершились вничью. Последний матч, который завершился со счетом 2:2, команды провели в ноябре 2012 года в Краснодаре.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
На прошлой неделе РФС анонсировал три товарищеских матча сборной России: дома против Замбии (1 марта) и Нигерии (6 июня), а также на выезде против Беларуси (10 июня).