В Москве арестован экс-футболист сборной Азербайджана

«Аба закончил с футболом. Он напортачил с законом и пока находится в местах не столь отдаленных, думаю, что надолго. Ему грозит больше 10 лет. Абу мы потеряли конкретно. Преступление не связано с угрозой жизни. История связана с финансами», — заявил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.