В Москве арестован экс-футболист сборной Азербайджана

Бывший футболист сборной Азербайджана Абдулла Абациев, выступающий за медийную команду Fight Nights, арестован по делу о мошенничестве. Его подозревают в обмане пенсионера на 14 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.
По информации источника, 31-летний Абдулла Абациев был задержан 24 января. Предварительно, футболист был курьером, которому пенсионер отдал деньги после звонков мошенников. Абациев признался в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере). 27 января он был арестован Преображенским районным судом.
«Аба закончил с футболом. Он напортачил с законом и пока находится в местах не столь отдаленных, думаю, что надолго. Ему грозит больше 10 лет. Абу мы потеряли конкретно. Преступление не связано с угрозой жизни. История связана с финансами», — заявил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.
Абдулла Абациев провел один матч за сборную Азербайджана, приняв участие в товарищеской встрече с США (0:2) в мае 2014 года. На клубном уровне хавбек играл за «СКА Ростов», «Олимп Химки», «Машук-КМВ», «Армавир».