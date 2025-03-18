Валерий Карпин купил дом за границей почти за 1 млн евро

56-летний специалист приобрел трехэтажный кирпичный коттедж на берегу Таллинского залива площадью 567 квадратных метров. Недвижимость находится в туристической деревне Принги, которая расположена в 15 километрах от Таллина. На территории коттеджа находятся сауна, парная, бассейн, тренажерный зал и несколько спален. Сообщается, что коттедж обошелся Карпину в 900 тыс. евро (82 млн рублей).