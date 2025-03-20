Каррера — о рекорде Дзюбы: Великое достижение великого игрока

19 марта нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил мяч в товарищеской встрече против команды Гренады (5:0). Гол стал для Дзюбы 31-м в составе национальной команды. Ранее Артем делил звание лучшего бомбардира сборной вместе с Александром Кержаковым.
«Я считаю, что это великое достижение великого игрока», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
В начале марта Дзюба превзошел другое достижение Кержакова — стал лучшим российским бомбардиром в истории, забив в игре 20-го тура РПЛ 234-й гол в карьере. Сейчас на счету форварда «Акрона» уже 236 мячей, у Александра — 233. В сезоне-2024/25 Дзюба шесть раз поразил ворота соперников во всех турнирах, а в 2025-м набрал по-настоящему топовую форму — отличился три раза в четырех встречах.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Последним местом работы 60-летнего специалиста был выступающий в итальянской Серии С «Асколи», из которого Каррера был уволен в конце сентября 2024 года.