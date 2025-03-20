Каррера — о рекорде Дзюбы: Великое достижение великого игрока

В начале марта Дзюба превзошел другое достижение Кержакова — стал лучшим российским бомбардиром в истории, забив в игре 20-го тура РПЛ 234-й гол в карьере. Сейчас на счету форварда «Акрона» уже 236 мячей, у Александра — 233. В сезоне-2024/25 Дзюба шесть раз поразил ворота соперников во всех турнирах, а в 2025-м набрал по-настоящему топовую форму — отличился три раза в четырех встречах.