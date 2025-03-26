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Гол Угальде помог сборной Коста‑Рики разгромить Белиз

Сборная Коста-Рики дома разгромила команду Белиза (6:1) в ответной игре финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Голом в этой игре отметился нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.

В первом матче сборная Коста‑Рики также одержала крупную победу (7:0) и по сумме двух встреч прошла в следующую стадию турнира. В той встрече Угальде оформил дубль.

Всего Угальде провел за сборную Коста-Рики 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось, что 22-летний нападающий планирует участвовать во всех матчах своей сборной в ближайшее время. В июне Коста-Рика проведет отборочные матчи ЧМ-2026 против сборной Багамских островов, а также против команды Тринидада и Тобаго.

Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне. Он провел за «Спартак» 21 матч и забил 16 мячей.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на три очка. В воскресенье, 30 марта, «красно-белые» на выезде сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.