Гол Угальде помог сборной Коста‑Рики разгромить Белиз

Всего Угальде провел за сборную Коста-Рики 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось, что 22-летний нападающий планирует участвовать во всех матчах своей сборной в ближайшее время. В июне Коста-Рика проведет отборочные матчи ЧМ-2026 против сборной Багамских островов, а также против команды Тринидада и Тобаго.