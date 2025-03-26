Валерий Карпин станет участником телеигры «Что? Где? Когда?»

По данным источника, Карпин будет участвовать в программе в качестве амбассадора одной из букмекерских компаний. Эфир с участием Карпина состоится 30 марта.
Это не первый случай участия членов национальной команды в известной телепередаче. В мае 2016 года команда под руководством тогдашнего главного тренера сборной Леонида Слуцкого обыграла телезрителей со счетом 6:4. Помимо тренера, в команду входили Алексей и Василий Березуцкие, Олег Иванов, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.
В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Валерий Карпин продолжает работу в сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).