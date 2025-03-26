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Источник: сборная Ирана по футболу сыграет с Россией

Накануне сборная Ирана завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщил глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж, сборная Ирана по футболу планирует провести 6 октября товарищеский матч со сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира.

«Сборная Ирана проведет 6 октября товарищеский матч против команды России для подготовки игроков перед чемпионатом мира», — приводит слова Таджа агентство ISNA.

Официального объявления о проведении встречи сборных России и Ирана пока нет.

25 марта иранцы со счетом 2:2 завершили встречу в Тегеране с командой Узбекистана в восьмом туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне, что позволило хозяевам поля досрочно выйти в финальную часть турнира.

Иран сыграет на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила.

Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде. Помимо хозяев на турнир уже пробились Аргентина, Япония и Новая Зеландия.

Сборную России не допустили к отборочному турниру в зоне УЕФА.