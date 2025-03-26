Часть футболистов молодежной сборной России застряла в Колумбии

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также они не смогли принять участие в жеребьевке на чемпионат мира — 2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.