Часть футболистов молодежной сборной России застряла в Колумбии

Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.
Группа игроков дважды не смогла вылететь из Колумбии в Россию. Сначала у самолета обнаружилась техническая неисправность, из-за чего стыковочный рейс из Кали в Боготу был задержан, а позже футболисты не попали на рейс до Стамбула из-за овербукинга.
Среди тех, кто вынужден оставаться в Колумбии Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Махачкала»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов») и Александр Дегтев («Сочи»).
Молодежная сборная России провела со сверстниками из Колумбии два матча. Первый проиграла со счетом 0:1, а во второй встрече добилась ничьей 2:2.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также они не смогли принять участие в жеребьевке на чемпионат мира — 2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
Тем не менее основная и молодежная сборные России регулярно проводят товарищеские матчи с соперниками из разных стран.