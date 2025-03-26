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Часть футболистов молодежной сборной России застряла в Колумбии

Семь игроков, скорее всего, не успеют вернуться в расположение своих клубов к следующему туру чемпионата России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Молодёжная и юношеские сборные России по футболу

Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Группа игроков дважды не смогла вылететь из Колумбии в Россию. Сначала у самолета обнаружилась техническая неисправность, из-за чего стыковочный рейс из Кали в Боготу был задержан, а позже футболисты не попали на рейс до Стамбула из-за овербукинга.

Среди тех, кто вынужден оставаться в Колумбии Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Махачкала»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов») и Александр Дегтев («Сочи»).

Молодежная сборная России провела со сверстниками из Колумбии два матча. Первый проиграла со счетом 0:1, а во второй встрече добилась ничьей 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также они не смогли принять участие в жеребьевке на чемпионат мира — 2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Тем не менее основная и молодежная сборные России регулярно проводят товарищеские матчи с соперниками из разных стран.