Тренер вратарей сборной ответил на вопрос о вызове Хайкина

«Очень надеюсь, что в скором будущем появится возможность позвонить Никите и пригласить его в сборную России», — цитирует Кафанова «Чемпионат».
Никита Хайкин вместе с норвежским «Будё-Глимт» вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА, одолев итальянский «Лацио». Двухматчевое противостояние в рамках четвертьфинала завершилось вничью (2:0, 1:3). В серии пенальти россиянин отразил удары с 11 метров Лумы Чауны и Тати Кастельяноса и помог команде одержать победу.
«Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира, где ему предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Первый матч пройдет 1 мая в Англии, ответный — 8 мая в Норвегии.
Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 214 матчей за клуб, в которых он пропустил 233 мяча и 75 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). Его контракт с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.