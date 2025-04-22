Тренер вратарей сборной ответил на вопрос о вызове Хайкина

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 214 матчей за клуб, в которых он пропустил 233 мяча и 75 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). Его контракт с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.