Радимов не считает, что Дзюба побил рекорды Кержакова

Напомним, 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233). Также Дзюба в составе сборной России отличился в товарищеском матче против национальной команды Гренады (5:0), который прошел 19 марта в Москве. Этот гол для футболиста стал 31-м, он побил рекорд Кержакова, на счету которого 30 мячей.
«Кержаков все равно остается для меня лучшим бомбардиром в истории сборной и вообще в российской истории. Я не считаю, что Дзюба побил эти рекорды», — сказал Радимов в подкасте «РБ Спорт. Подкаст».
Ранее Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру.
«Контракт с “Акроном” истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего поиграю еще год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.
Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу", — приводит слова Дзюбы Sport24.
В текущем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Команда из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.