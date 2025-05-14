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Анчелотти предложил Кака войти в тренерский штаб сборной Бразилии

Новый наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти пригласил несколько бывших звезд национальной команды войти в его тренерский штаб, сообщает CNN Brazil.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, в понедельник Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о назначении Анчелотти на должность главного тренера сборной. Итальянский специалист возглавит команду 26 мая, на следующий день после заключительного матча мадридского «Реала» в Ла Лиге. 65-летний Анчелотти будет руководить командой уже в ближайшей встрече против Парагвая 6 июня.

По информации источника, Анчелотти предложил нескольким звездным игрокам сборной Бразилии присоединиться к его тренерскому штабу. Среди них экс-футболист «Милана» Кака, который под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2006/07. Также в 2007 году Кака стал обладателем награды «Золотой мяч».

Отмечается, что окончательного ответа от Кака пока не последовало. После назначения Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии экс-футболист отреагировал на это в соцсетях.

«Добро пожаловать, мистер! Да благословит вас бог», — написал 43-летний Кака.

Впервые с 1965 года и во второй раз в истории сборную Бразилии возглавил иностранный тренер. В 1965 году под руководством аргентинца Филпо Нуньеса команда провела один матч, в котором одержала победу. Однако на крупных турнирах сборной ни разу не руководил иностранец.