Анчелотти предложил Кака войти в тренерский штаб сборной Бразилии

Впервые с 1965 года и во второй раз в истории сборную Бразилии возглавил иностранный тренер. В 1965 году под руководством аргентинца Филпо Нуньеса команда провела один матч, в котором одержала победу. Однако на крупных турнирах сборной ни разу не руководил иностранец.