Жозе Моуринью близок к назначению в сборную Португалии

По данным источника, 62-летний специалист заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола. Ожидается, что Моуринью может возглавить национальную команду после финала Лиги наций, который пройдет в начале июня в Мюнхене и Штутгарте. Сборная Португалии в полуфинале плей-офф Лиги наций сыграет с Германией. Матч пройдет 4 июня. В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.
Нынешним главным тренером сборной Португалии является испанец Роберто Мартинес. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года, где в серии пенальти уступила команде Франции. Причины, по которым Федерация футбола Португалии решила заняться поиском нового наставника национальной команды, в данный момент не разглашаются.
62-летний Моуринью ранее никогда не работал с национальными командами. До назначения в «Фенербахче» последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.