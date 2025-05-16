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В РФС назвали возможную сумму матча Россия — Аргентина

Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал, сколько может стоить товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что национальная команда Аргентины рассматривает возможность проведения товарищеского матча со сборной России в октябре. Осенью победитель ЧМ-2022 Аргентина проведет матч в Китае с местной командой. В качестве соперников для второй игры Аргентинская ассоциация футбола рассматривает сборные России, Республики Корея и Японии.

— Сколько стоит пригласить к нам сборную Аргентины? Писали про 5 миллионов евро.

— Думаю, что порядок цифр примерно такой. Вопрос в том, какие условия прописывать. Если в этом еще коммерческий смысл, то, наверное, в этом есть смысл.

— Это может окупиться?

— Если затраты обойдутся в 3−4 миллиона — это одно, но если 10 и более — невозможно, — приводит слова Соловьева «Спорт-Экспресс».

После отстранения от международных турниров сборная России проводит только товарищеские матчи. В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. Национальная команда обыграла сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

6 июня национальная команда под руководством Валерия Карпина на стадионе «Лужники» проведет товарищеский матч с командой Нигерии. 10 июня сборная России в Минске сыграет с белорусами.