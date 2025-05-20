У тренера сборной России по футболу оказалось две жены

Согласно источнику, у Кафанова два действующих брака. Первый он заключил в 1998 году с Марал Кафановой, и этот брак продлился более 20 лет. В 2018 году Кафанов вступил во второй брак, вследствие чего стал многоженцем.
Для регистрации двух браков тренер использовал паспорта разных стран. В январе Кафанов заявил, что имеет тройное гражданство: России, Казахстана и Туркменистана.
Сейчас первая жена Кафанова пытается аннулировать второй брак тренера, а сам специалист хочет развестись с первой супругой.
64-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, также специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Ранее Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».