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У тренера сборной России по футболу оказалось две жены

У тренера вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталия Кафанова две жены, сообщает Sport Baza.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно источнику, у Кафанова два действующих брака. Первый он заключил в 1998 году с Марал Кафановой, и этот брак продлился более 20 лет. В 2018 году Кафанов вступил во второй брак, вследствие чего стал многоженцем.

Для регистрации двух браков тренер использовал паспорта разных стран. В январе Кафанов заявил, что имеет тройное гражданство: России, Казахстана и Туркменистана.

Сейчас первая жена Кафанова пытается аннулировать второй брак тренера, а сам специалист хочет развестись с первой супругой.

64-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, также специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Ранее Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».