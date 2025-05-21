Нигерия объявила состав на товарищеский матч со сборной России

Пресс-служба Футбольной федерации Нигерии объявила заявку сборной на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт в Москве 6 июня.
Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасоги («Сингида Блэкстарс», Танзания).
Защитники: Уильям Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Олаолува Айна («Ноттингем Форест»), Брайт Осайи-Самуэль («Фенербахче»), Бруно Оньемаеки («Олимпиакос»), Олувасемилого Аджайи («Вест Бромвич»), Игох Огбу («Славия» Прага).
Полузащитники: Уилфред Ндиди («Лестер»), Франк Оньека («Аугсбург»), Рафаэль Оньедика («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Хрисантус Уче («Хетафе»), Папа Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос»).
Нападающие: Виктор Бонифейс, Натан Телла (оба — «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Саймон Мозес («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Садик Умар («Валенсия»).
Сборная Нигерии занимает 45-е место в рейтинге ФИФА. С января 2025 года национальную команду возглавляет экс-игрок сборной Мали, «Ланса» и «Валансьена» Эрик Шелль. Нигерийцы трижды побеждали в Кубке Африканских наций — в 1980, 1994 и 2013 годах.
После игры с африканской сборной команда Валерия Карпина отправится в Минск. Товарищеская встреча со сборной Беларуси пройдет 10 июня.