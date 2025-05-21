Нигерия объявила состав на товарищеский матч со сборной России

Сборная Нигерии занимает 45-е место в рейтинге ФИФА. С января 2025 года национальную команду возглавляет экс-игрок сборной Мали, «Ланса» и «Валансьена» Эрик Шелль. Нигерийцы трижды побеждали в Кубке Африканских наций — в 1980, 1994 и 2013 годах.