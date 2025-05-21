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Аршавин назвал главное событие в истории отечественного футбола

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему победа петербуржцев в Кубке УЕФА — не главное достижение в российском футболе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин назвал главное событие в истории отечественного футбола.

— 14 мая «Зенит» отмечал годовщину победы в Кубке УЕФА. На ваш взгляд, было ли это событие главным в российском футболе?

— На мой взгляд, главным событием в российском футболе была бронза на чемпионате Европы-2008, — приводит слова Аршавина Metaratings.ru.

Напомним, петербуржцы завоевали трофей в сезоне-2007/2008, обыграв в финале «Рейнджерс» со счетом 2:0. Аршавин отметился голевым пасом на Игоря Денисова. На Евро-2008 сборная России в четвертьфинале обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал. Россия проиграла Испании и осталась бороться за третье место. Аршавин в матче против сборной Испании забил и ассистировал партнеру, став лучшим игроком встречи.