Аршавин назвал главное событие в истории отечественного футбола

Напомним, петербуржцы завоевали трофей в сезоне-2007/2008, обыграв в финале «Рейнджерс» со счетом 2:0. Аршавин отметился голевым пасом на Игоря Денисова. На Евро-2008 сборная России в четвертьфинале обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал. Россия проиграла Испании и осталась бороться за третье место. Аршавин в матче против сборной Испании забил и ассистировал партнеру, став лучшим игроком встречи.