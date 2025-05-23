Карпин рассказал, что считает своим главным успехом в сборной России

«Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но, даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду. Они выкладываются по полной, отдаются игре, вне зависимости от того, какой это матч и с кем. Что-то может получаться, что-то нет, однако претензий по самоотдаче в последние два года не было ни разу. Вот это самое главное», — сказал Карпин.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 22 матча, в которых одержала 16 побед при пяти ничьих и одном поражении. С ноября 2023 года сборная России под руководством Карпина выиграла восемь матчей подряд с общим счетом 44:0.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
В марте этого года национальная команда провела товарищеские игры против Гренады (5:0) и Замбии (5:0). В июне сборная России сыграет с Нигерией и Беларусью.