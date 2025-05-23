Карпин рассказал, что считает своим главным успехом в сборной России

«Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но, даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду. Они выкладываются по полной, отдаются игре, вне зависимости от того, какой это матч и с кем. Что-то может получаться, что-то нет, однако претензий по самоотдаче в последние два года не было ни разу. Вот это самое главное», — сказал Карпин.