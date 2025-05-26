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Антон Митрюшкин впервые в карьере вызван в сборную России

Вратарь «Локомотива» заменит получившего травму голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок из-за травмы не сможет сыграть за сборную России в товарищеских матчах с Нигерией и Белоруссией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Вместо Латышонка тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина. Для 29-летнего Митрюшкина это дебютный вызов в сборную России.

«Во время заключительного матча РПЛ Евгений Латышонок получил мышечную травму. Нами было принято решение не рисковать здоровьем футболиста. Желаем Евгению скорейшего восстановления!» — сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

6 июня сборная России сыграет на стадионе «Лужники» в Москве против Нигерии, а 10 июня в Минске встретится с командой Беларуси. На предстоящие матчи вызван 31 футболист. Помимо Митрюшкина, на сборе будут еще три голкипера — Матвей Сафонов, Андрей Лунев и Станислав Агкацев.

Тренировки сборной России начнутся 31 мая на базе в Новогорске.