Антон Митрюшкин впервые в карьере вызван в сборную России

6 июня сборная России сыграет на стадионе «Лужники» в Москве против Нигерии, а 10 июня в Минске встретится с командой Беларуси. На предстоящие матчи вызван 31 футболист. Помимо Митрюшкина, на сборе будут еще три голкипера — Матвей Сафонов, Андрей Лунев и Станислав Агкацев.