Глава УЕФА назвал печальным отстранение юношеских сборных России

«Прежде всего, это дети. Если бы они приехали в вашу страну или в мою, обняли ребёнка или сами были бы обняты другими детьми, вы бы поняли, что они не плохие люди. Сейчас они думают, что мы их ненавидим, что мы ненавидим их нацию. Я не ненавижу ни одну нацию. Некоторые федерации были под таким политическим давлением, что просто боялись. Но, разумеется, ничего не изменится в отношении взрослых российских сборных, пока не закончится СВО. Грустно, что мы настолько ограничены, что даже детям не позволяем играть», — сказал Чеферин.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет, однако найти техническое решение, позволяющего российским командам играть, не удалось. Чеферин отмечал, что некоторые члены организации, находясь под влиянием своих правительств, отказывались играть с российскими сборными.