Россия — Нигерия, полуфиналы «Ролан Гаррос»: что посмотреть сегодня

Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Пары. ½ финала. Диана Шнайдер/Мирра Андреева (Россия) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия)
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
У Мирры было два дня на то, чтобы оправиться от болезненного поражения в одиночной сетке. Сегодня на повестке дня вторая попытка выйти в финал «Ролан Гаррос», но теперь уже в парном разряде. Противостояние с парой Эррани/Паолини уже становится классикой — эти соперницы встречались год назад в финале Олимпиады, а затем сыграли друг против друга еще три раза. В личных встречах перевес пока на стороне итальянок — 3−1. По сути, перед нами скрытый финал, поскольку это единственные оставшиеся сеяные пары на турнире. Обе пары подошли к матчу, не проиграв ни одного сета. При этом стоит отметить, что уровень сопротивления у россиянок был ощутимо выше. Букмекеры затрудняются с определением фаворита в этой паре, поэтому матч обещает стать упорным и зрелищным.
Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. ½ финала. Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6)
20:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Противостояние новой и старой школ тенниса, первая ракетка мира против самого титулованного теннисиста в истории. Разница в возрасте у Синнера и Джоковича составляет без малого 15 лет. Джокович в свои 38 проводит практически идеальный турнир. В этом противостоянии он хоть и не является фаворитом, но вполне может выдать очередную магию. На кону 25-я победа на турнирах Большого Шлема, которая позволит сербу обойти Маргарет Корт и стать единоличным лидером всех времен по этому показателю. Синнеру тоже есть за что сражаться — итальянец еще ни разу в карьере не выходил в финал «Ролан Гаррос». Кроме того, у Джоковича и Синнера сейчас равенство в личных встречах — 4−4. Предстоящий матч интересен во всех отношениях и имеет историческую значимость — это не просто борьба за выход в финал, а символ перехода эпох. И оба соперника сегодня точно не отдадут победу без боя.
Футбол. Товарищеский матч. Россия — Нигерия
20:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Одна из самых интересных афиш с участием нашей национальной сборной с момента отстранения. Команде Валерия Карпина будет противостоять одна из сильнейших африканских сборных, которая регулярно играет на чемпионатах мира и является серебряным призером прошлогоднего Кубка Африканский наций. Важно отметить, что обе сборные выступят не в оптимальных кондициях: Россия — без Головина, Миранчука и Закаряна, Нигерия — без своих главных звезд Осимхена и Лукмана. Тем не менее, у нигерийцев и без них немало игроков из топ-лиг. Что касается сборной России, то не пропускает с осени 2023 года и идет на исторической серии из восьми побед подряд с общим счетом 44:0. Эта серия пережила игру с Сербией, теперь на очереди дуэль с Нигерией. Впервые почти за четыре года наша сборная сыграет в «Лужниках», поэтому матч обещает стать настоящим праздником для болельщиков.
Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. «Эдмонтон» — «Флорида». 2-й матч
03:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли болельщиков не разочаровал, теперь на очереди игра под номером два. «Эдмонтон» отыгрался с 1:3 и сделал первый и, возможно, самый трудный к шаг. «Флорида» пока находится в роли отстающей и вынуждена догонять. Сергею Бобровскому придется вновь серьезно поработать — в первой игре отразил 42 броска и этого не хватило для победы. Тем не менее, первый матч получился достаточно равным. Во втором матче «Флорида» постарается навязать более плотную игру и не допустить открытого хоккея. Интересно будет посмотреть, удастся ли «пантерам» реализовать этот план на практике.