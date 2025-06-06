Россия — Нигерия, полуфиналы «Ролан Гаррос»: что посмотреть сегодня

Противостояние новой и старой школ тенниса, первая ракетка мира против самого титулованного теннисиста в истории. Разница в возрасте у Синнера и Джоковича составляет без малого 15 лет. Джокович в свои 38 проводит практически идеальный турнир. В этом противостоянии он хоть и не является фаворитом, но вполне может выдать очередную магию. На кону 25-я победа на турнирах Большого Шлема, которая позволит сербу обойти Маргарет Корт и стать единоличным лидером всех времен по этому показателю. Синнеру тоже есть за что сражаться — итальянец еще ни разу в карьере не выходил в финал «Ролан Гаррос». Кроме того, у Джоковича и Синнера сейчас равенство в личных встречах — 4−4. Предстоящий матч интересен во всех отношениях и имеет историческую значимость — это не просто борьба за выход в финал, а символ перехода эпох. И оба соперника сегодня точно не отдадут победу без боя.