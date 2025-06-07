Роналду против Ямаля: анонс финала Лиги наций Португалия — Испания

Большинство разговоров о сборной Португалии крутится вокруг фигуры Роналду. Хватит ли ему сил в 40 лет бегать на нужном уровне, не мешает ли он другим талантливым футболистам Португалии? Как оказалось, хватит и не мешает. Главный тренер Мартинес решил «проблему Криштиану» так. Роналду не надо прессинговать, рядом с ним есть быстрые Тринкау и Нету, они сделают эту работу. Когда же мяч у португальцев, Криштиану надо просто быть в нужном месте. В эпизоде со вторым голом в ворота Германии так и получилось. Отметим, что Португалию не смутил быстрый гол Виртца после перерыва. А выход реактивного Консейсау и умницы Витиньи еще больше увеличил преимущество гостей. Закономерная победа португальцев, это признал даже Нагельсманн.