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Роналду против Ямаля: анонс финала Лиги наций Португалия — Испания

Следим за финалом и ставим на голы.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters
Португалия - Испания

Лига наций радует зрелищным футболом. Казалось бы, игроки вымотаны после тяжелого сезона, но они нашли силы, чтобы сыграть за свои сборные, а не просто отбыть номер. В полуфинале Португалия огорчила Германию, хотя хозяева этого «мини-Евро» считались фаворитами, а Испания нанесла еще одно поражение Франции.

Большинство разговоров о сборной Португалии крутится вокруг фигуры Роналду. Хватит ли ему сил в 40 лет бегать на нужном уровне, не мешает ли он другим талантливым футболистам Португалии? Как оказалось, хватит и не мешает. Главный тренер Мартинес решил «проблему Криштиану» так. Роналду не надо прессинговать, рядом с ним есть быстрые Тринкау и Нету, они сделают эту работу. Когда же мяч у португальцев, Криштиану надо просто быть в нужном месте. В эпизоде со вторым голом в ворота Германии так и получилось. Отметим, что Португалию не смутил быстрый гол Виртца после перерыва. А выход реактивного Консейсау и умницы Витиньи еще больше увеличил преимущество гостей. Закономерная победа португальцев, это признал даже Нагельсманн.

Испания выдала очередной эпичный матч. Такое ощущение, что против Франции играла «Барселона» Флика. Быстрые атаки, магия Ямаля, ошибки в обороне… У обеих сборных были проблемы с защитниками, у французов отсутствовали сразу трое основных, так что от матча справедливо ждали много голов. Но вот что их будет 9, это все же удивительно. Испания вела 4:0 и 5:1, но в последние 20 минут утратила контроль над игрой и позволила Франции подобраться очень близко по счету. Однако победа осталась за чемпионами Европы, и это тоже было логично.

На что ставить

Португалия - Испания

Оба полуфинала задали тренд, так что ждем голов и от финала. Будет странно, если атакующая Испания и любящая забивать Португалия ограничатся 1−2 мячами. Испанцам не мешает отсутствие классического центрфорварда. Ойарсабаль в центре нападения играет полезнее Мораты — голы все равно в основном забивают Уильямс и Ямаль. У Португалии же есть не только лучший бомбардир Лиги наций Роналду (7 голов), но и Бруну с Тринкау и Консейсау. Так что коэффициент 2.02 на тотал больше 3 от БК Winline смотрится заманчиво.

Еще один вариант — победа Испании в основное время за 1.93. Главный тренер де ла Фуэнте в 2023-м выиграл Лигу наций, в 2024-м — чемпионат Европы — он знает, как играть в решающих матчах. Есть такое знание и у португальцев, но все же у них меньше побед на высоком уровне. К тому же будет символично, если 17-летний Ямаль на пути к «Золотому мячу» (а он один из главных претендентов) обыграет самого Криштиану.

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