Победитель ЛЧ Сафонов будет капитаном сборной России в матче с Нигерией

Напомним, 31 мая Матвей Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов в финальном матче с «Интером» (5:0). Он не принял участие в последней игре. Сафонов также в минувшем сезоне стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.