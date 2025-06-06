Победитель ЛЧ Сафонов будет капитаном сборной России в матче с Нигерией

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов назначен капитаном сборной России на товарищеский матч с командой Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба сборной.
Уже известен стартовый состав национальной команды России. В него вошли защитники Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, полузащитники Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Андрей Мостовой и нападающий Николай Комличенко.
Напомним, 31 мая Матвей Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов в финальном матче с «Интером» (5:0). Он не принял участие в последней игре. Сафонов также в минувшем сезоне стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
После финала Лиги чемпионов в СМИ появились слухи о том, что французский клуб готов продать голкипера Сафонова ради того, чтоб к ним перешел украинский защитник Илья Забарный. Эту информацию российский футболист уже прокомментировал.