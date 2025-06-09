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Матвей Кисляк поделился эмоциями от игры вместе с Дзюбой

19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, какие эмоции испытал, оказавшись в национальной команде вместе с нападающим Артемом Дзюбой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

— Вы дебютировали в сборной в том же матче, когда Артем Дзюба побил рекорд по голам в сборной России. Каково было находиться вместе с Дзюбой? Было ли стеснение?
— Понятно, что сначала было стеснение. Но я думаю, что Артем быстро расположил всех к себе. В принципе, потом стеснение ушло. Находиться с таким важным игроком для российского футбола на одном поле дорогого стоит.

— Как вам работается с Валерием Карпиным? Чем это крутой специалист?
— Я еще недолго с ним работаю. Но в целом от него просто идет крутая аура. Наверное, многие хотят с ним поработать. Поэтому мне повезло, что вызвали в сборную. Прежде всего, он простой человек, на поле может сказать что-то по футбольным моментам, потому что сам играл в прошлом. Но я пока мало поработал с ним, какие-то внутренние детали не могу назвать, все-таки только второй вызов в сборную.

— Много ли шуток вы получили уже в свой адрес или пока жалеет вас?
— Не знаю, жалеет ли. Не понял, наверное, меня еще до конца. Пока таких шуток на себе не ощущал. Может быть, парочка была во время тренировочного процесса. Но в целом не травит меня.

— Что для вас выступление за сборную России?
— Находиться в сборной России всегда является гордостью. С самого детства у тебя есть цель попасть в национальную команду по футболу. Можно назвать это и мечтой. Когда ты приезжаешь в сборную, нет разницы, есть ли турниры или нет, хочется всегда играть, — сказал Кисляк в интервью ТАСС.

В сезоне-2024/25 Матвей Кисляк провел 33 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В марте этого года 19-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0). Всего на счету Кисляка три матча за национальную команду.