Матвей Кисляк поделился эмоциями от игры вместе с Дзюбой

— Как вам работается с Валерием Карпиным? Чем это крутой специалист?

— Я еще недолго с ним работаю. Но в целом от него просто идет крутая аура. Наверное, многие хотят с ним поработать. Поэтому мне повезло, что вызвали в сборную. Прежде всего, он простой человек, на поле может сказать что-то по футбольным моментам, потому что сам играл в прошлом. Но я пока мало поработал с ним, какие-то внутренние детали не могу назвать, все-таки только второй вызов в сборную.