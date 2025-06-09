СМИ: Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии

Летом 2024 года Раньери объявил о завершении тренерской карьеры, однако не смог отказаться от предложения «Ромы», которую возглавил осенью. В 2016 году Клаудио Раньери привел «Лестер» к сенсационной победе в Английской Премьер-лиге. Помимо упомянутых клубов, специалист работал в итальянских «Кальяри», «Наполи», «Фиорентине», «Ювентусе», «Парме» и «Сампдории», испанских «Валенсии» и «Атлетико», английских «Челси», «Фулхэме» и «Уотфорде», в Лиге 1 в «Нанте» и «Монако», а также в сборной Греции.