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СМИ: Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии

Глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассчитывает уговорить 73-летнего тренера изменить решение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Tuttossport, Клаудио Раньери ответил отказом на первоначальное предложение FIGC. Отмечается, что альтернативной кандидатурой на пост главного тренера сборной является Стефано Пиоли, который ранее тренировал «Милан», а в минувшем сезоне возглавлял саудовский «Аль-Наср».

5 июня в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Италии потерпела разгромное поражение от команды Норвегии со счетом 0:3. После чего главный тренер Лучано Спаллетти объявил о том, что расторгнет договор с национальной командой после встречи с Молдовой, запланированной на вечер 9 июня.

Летом 2024 года Раньери объявил о завершении тренерской карьеры, однако не смог отказаться от предложения «Ромы», которую возглавил осенью. В 2016 году Клаудио Раньери привел «Лестер» к сенсационной победе в Английской Премьер-лиге. Помимо упомянутых клубов, специалист работал в итальянских «Кальяри», «Наполи», «Фиорентине», «Ювентусе», «Парме» и «Сампдории», испанских «Валенсии» и «Атлетико», английских «Челси», «Фулхэме» и «Уотфорде», в Лиге 1 в «Нанте» и «Монако», а также в сборной Греции.