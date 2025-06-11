Игроки «Спартака» сыграли друг против друга в отборе на ЧМ-2026

У хозяев голами отметились защитник Джейланд Митчелл (23') и нападающий Уоррен Мадригаль (38'). У гостей единственный гол на счету нападающего московского «Спартака» Ливая Гарсии (58').
С 76-й минуты сборная Тринидада и Тобаго играла в меньшинстве после удаления защитника Элвина Джонса.
У хозяев в стартовом составе вышел нападающий «Спартака» Манфред Угальде, который был заменен на 86-й минуте. Лучший бомбардир РПЛ минувшего сезона не сумел отличиться результативными действиями.
Сборная Коста-Рики выиграла отборочную группу, одержав четыре победы в четырех матчах. Тринидад и Тобаго финишировал на второй строчке, отстав от костариканцев на пять очков. Обе команды вышли в финальный раунд отбора, который стартует в сентябре.
На этой неделе сборные Коста-Рики и Тринидада и Тобаго стартуют на Золотом Кубке КОНКАКАФ, который пройдет с 14 июня по 6 июля в США и Канаде. На групповом этапе костариканцы сыграют с Суринамом (15 июня), Доминиканской Республикой (18 июня) и Мексикой (22 июня), тринидадцы — с США (15 июня), Гаити (19 июня) и Саудовской Аравией (22 июня).