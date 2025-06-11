Игроки «Спартака» сыграли друг против друга в отборе на ЧМ-2026

На этой неделе сборные Коста-Рики и Тринидада и Тобаго стартуют на Золотом Кубке КОНКАКАФ, который пройдет с 14 июня по 6 июля в США и Канаде. На групповом этапе костариканцы сыграют с Суринамом (15 июня), Доминиканской Республикой (18 июня) и Мексикой (22 июня), тринидадцы — с США (15 июня), Гаити (19 июня) и Саудовской Аравией (22 июня).