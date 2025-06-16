Дубль Угальде помог Коста-Рике победить в матче Кубка КОНКАКАФ

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде отметился двумя забитыми мячами за сборную Коста‑Рики, один из которых стал победным. Угальде отличился на 19‑й минуте с пенальти, а затем при счете 3:3 реализовал еще один одиннадцатиметровый удар на 13‑й компенсированной минуте.
Угальде был признан лучшим игроком матча. В составе сборной Суринама на поле вышел еще один игрок красно‑белых — защитник Миенти Абена.
В следующем матче турнира сборная Коста‑Рики 18 июня сыграет против команды Доминиканской Республики, Суринам в этот же день встретится с Мексикой.
Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за 13 млн евро. 23-летний костариканец провел за московский клуб 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028 года. По итогам завершившегося сезона Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 29 матчах. «Спартак» финишировал на четвертом месте, набрав 57 очков.