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Дубль Угальде помог Коста-Рике победить в матче Кубка КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рики в зрелищном матче первого тура группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ одержала победу над командой Суринама — 4:3.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде отметился двумя забитыми мячами за сборную Коста‑Рики, один из которых стал победным. Угальде отличился на 19‑й минуте с пенальти, а затем при счете 3:3 реализовал еще один одиннадцатиметровый удар на 13‑й компенсированной минуте.

Угальде был признан лучшим игроком матча. В составе сборной Суринама на поле вышел еще один игрок красно‑белых — защитник Миенти Абена.

В следующем матче турнира сборная Коста‑Рики 18 июня сыграет против команды Доминиканской Республики, Суринам в этот же день встретится с Мексикой.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за 13 млн евро. 23-летний костариканец провел за московский клуб 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028 года. По итогам завершившегося сезона Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 29 матчах. «Спартак» финишировал на четвертом месте, набрав 57 очков.