Дубль Угальде помог Коста-Рике победить в матче Кубка КОНКАКАФ

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за 13 млн евро. 23-летний костариканец провел за московский клуб 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028 года. По итогам завершившегося сезона Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 29 матчах. «Спартак» финишировал на четвертом месте, набрав 57 очков.