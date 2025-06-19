Гол и пас Угальде принесли Коста-Рике победу в Кубке КОНКАКАФ

Матч прошел на домашней арене клуба «Даллас Ковбойс» в Техасе и завершился победой сборной Коста-Рики со счетом 2:1. Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде реализовал 11-метровый удар, сравняв счет на 24-й минуте. На 85-й Угальде отдал передачу между двумя защитниками на Хосимара Алкосера, который принес победу Коста-Рике. У доминиканцев отличился Хоао Урбаэс (16).
Сборная Коста-Рики набрала шесть очков в двух матчах и уступает лидирующей в группе A Мексике дополнительным показателям. Суринам замыкает квартет, у него нет набранных очков, как и у находящейся на третьем месте сборной Доминиканской Республики. Мексиканцы, являются действующими чемпионами этого турнира.
В следующем туре Коста-Рика сыграет со сборной Мексики. Эти команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.
Золотой Кубок КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде, завершится 6 июля.
Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за €13 млн. 23-летний костариканец провел за московский клуб 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт со красно-белыми рассчитан до июня 2028 года. По итогам завершившегося сезона Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 29 матчах. «Спартак» финишировал на четвертом месте, набрав 57 очков.