Аршавин: мне вообще все равно, с кем и где играет сборная России

В этом году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).
«Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина. Такие индивидуальности, интересные футболисты со своими специфическими качествами, которые проявляют на поле.
Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.
Что касается последних матчей, с Нигерией здорово выглядели. Но в атлетизме наша сборная не то чтобы проигрывала, а просто другой подход — там ребята-машины. С Белоруссией не смотрел. Но за Гладышева рад, забил четыре мяча за сборную. Вошел точно в историю, до этого Дзюба и Саленко забивали столько», — сказал Аршавин.
6 октября у сборной России запланирован товарищеский матч против Ирана. Место проведения встречи пока не определено.
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти