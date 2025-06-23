Аршавин: мне вообще все равно, с кем и где играет сборная России

«Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина. Такие индивидуальности, интересные футболисты со своими специфическими качествами, которые проявляют на поле.



Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.



Что касается последних матчей, с Нигерией здорово выглядели. Но в атлетизме наша сборная не то чтобы проигрывала, а просто другой подход — там ребята-машины. С Белоруссией не смотрел. Но за Гладышева рад, забил четыре мяча за сборную. Вошел точно в историю, до этого Дзюба и Саленко забивали столько», — сказал Аршавин.