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Аршавин: мне вообще все равно, с кем и где играет сборная России

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью ТАСС оценил последние игры сборной России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В этом году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

«Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина. Такие индивидуальности, интересные футболисты со своими специфическими качествами, которые проявляют на поле.

Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.

Что касается последних матчей, с Нигерией здорово выглядели. Но в атлетизме наша сборная не то чтобы проигрывала, а просто другой подход — там ребята-машины. С Белоруссией не смотрел. Но за Гладышева рад, забил четыре мяча за сборную. Вошел точно в историю, до этого Дзюба и Саленко забивали столько», — сказал Аршавин.

6 октября у сборной России запланирован товарищеский матч против Ирана. Место проведения встречи пока не определено.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
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Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
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9
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Россия
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Александр Сильянов
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0
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  • Вошел в игру
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти