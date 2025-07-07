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Мексика обыграла США и в 13-й раз выиграла Кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики обыграла команду США (2:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Решающая игра турнира прошла в Хьюстоне. Счет в матче открыл защитник «звездно-полосатых» Крис Ричардс (4'), на что мексиканцы ответили голами Рауля Хименеса (27') и Эдсона Альвареса (77').

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес отпраздновал свой гол с майкой Диогу Жоты, трагически погибшего в ДТП на прошлой неделе. На протяжении двух сезонов они вместе выступали за «Вулверхэмптон», прежде чем Жота перешел в «Ливерпуль».

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел в стартовом составе сборной Мексики и отыграл весь матч. В конце первого тайма он получил желтую карточку.

Капитан сборной Мексики Альварес был признан лучшим игроком турнира. 27-летний полузащитник «Вест Хэма» отметился на турнире двумя забитыми мячами. Лучшим бомбардиром турнира стал панамский нападающий Исмаэль Диас, забивший шесть мячей в четырех матчах.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после матча обвинил судей в том, что на 66-й минуте они не назначили пенальти за игру рукой защитника Хорхе Санчеса, назвав произошедшее «позором».

«Я не собираюсь плакаться. Я хочу говорить правду, а правда заключается в том, что если бы такое произошло в противоположной штрафной площади, то пенальти бы точно поставили. Да, это оправдания, но вы же знаете, что это был пенальти. Счет мог стать 2:1 в нашу пользу, и тогда, возможно, сейчас бы мы праздновали с трофеем. Думаю, это очевидно, дело в не в криках и не в жалобах. Мне было стыдно видеть подобную ситуацию, это позор», — сказал Почеттино после матча.

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ во второй раз подряд и в рекордный 13-й раз в истории турнира. На счету американцев семь титулов, три победы у Коста-Рики, две — у Канады. Также по одному разу турнир выигрывали Гватемала, Гаити и Гондурас.

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