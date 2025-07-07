Мексика обыграла США и в 13-й раз выиграла Кубок КОНКАКАФ

«Я не собираюсь плакаться. Я хочу говорить правду, а правда заключается в том, что если бы такое произошло в противоположной штрафной площади, то пенальти бы точно поставили. Да, это оправдания, но вы же знаете, что это был пенальти. Счет мог стать 2:1 в нашу пользу, и тогда, возможно, сейчас бы мы праздновали с трофеем. Думаю, это очевидно, дело в не в криках и не в жалобах. Мне было стыдно видеть подобную ситуацию, это позор», — сказал Почеттино после матча.