В Сенегале заявили о возможности провести игру со сборной России

«Товарищеский матч со сборной России возможен. В сентябре и октябре этого года у сборной Сенегала игры отбора к ЧМ, но в ноябре есть окно для этого матча, мы можем сыграть. Также наша команда будет доступна для товарищеских матчей в марте следующего года. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим», — приводит слова Огюстена Сенгора Sport24.ю.