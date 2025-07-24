В Сенегале заявили о возможности провести игру со сборной России

«Товарищеский матч со сборной России возможен. В сентябре и октябре этого года у сборной Сенегала игры отбора к ЧМ, но в ноябре есть окно для этого матча, мы можем сыграть. Также наша команда будет доступна для товарищеских матчей в марте следующего года. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим», — приводит слова Огюстена Сенгора Sport24.ю.
Сборная Сенегала занимает 18-е место в рейтинге ФИФА. Команда является победителем Кубка африканских наций 2021 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2002 года. За сборную Сенегала выступает ряд известных футболистов — нападающий «Аль-Насра» Садьо Мане, нападающий «Челси» Николас Джексон, полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе, защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали и другие.
В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеские встречи, разгромив Гранаду (5:0), Замбию (5:0), Белоруссию (4:1) и сыграв вничью с Нигерией (1:1). В октябре у сборной России запланированы товарищеские матчи со сборными Ирана и Чили.