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Хави хотел возглавить сборную Индии, но получил отказ

Как сообщает The Times of India, бывшего главного тренера «Барселоны» Хави из-за завышенных финансовых требований не взяли на работу в сборную Индии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, Федерации футбола Индии получила письмо с личной почты Хави и включила его в список из 170 кандидатов. Однако технический комитет в дальнейшем не стал рассматривать его кандидатуру дальше из-за значительных финансовых требований претендента. В итоге в шорт-лист попали англичанин Стивен Константин, словак Штефан Таркович и индиец Халид Джамиль.

Хави тренировал сине-гранатовых с 2021-го по 2024 год. В 2023 году «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны. До этого специалист работал в катарском клубе «Аль-Садд», с которым завоевал семь титулов.

В мае 2024 года Хави был отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны», вместо него был назначен немец Ханс-Дитер Флик. В СМИ появилась информация, что испанец планирует отдохнуть от работы один сезон, а затем хочет попробовать себя в чемпионате Англии. Также сообщалось, что специалист интересовался работой со сборной Катара.

Хави — воспитанник каталонского клуба, c 1998-го по 2015 год был игроком «Барселоны». Вместе с клубом Хави четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 8 раз чемпионат Испании. Также Хави — чемпион мира в составе сборной Испании и дважды выигрывал чемпионат Европы.

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