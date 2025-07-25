Хави хотел возглавить сборную Индии, но получил отказ

В мае 2024 года Хави был отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны», вместо него был назначен немец Ханс-Дитер Флик. В СМИ появилась информация, что испанец планирует отдохнуть от работы один сезон, а затем хочет попробовать себя в чемпионате Англии. Также сообщалось, что специалист интересовался работой со сборной Катара.