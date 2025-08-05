Чемпион мира по футболу Милль умер в возрасте 67 лет

Немецкий футболист Франк Милль скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба немецкой национальной команды.
— Покойся с миром, Франк. Наши мысли с его семьей и друзьями, — говорится в сообщении.
Причины его смерти не уточняются.
По ходу игровой карьеры Милль выступал за «Рот-Вайсс», «Фортуну», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Боруссию» из Дортмунда, в составе которой выиграл кубок (1989) и суперкубок страны (1990).
В составе сборной ФРГ Милль стал победителем чемпионата мира 1990 года, не проведя на турнире ни одного матча. Всего за сборную он сыграл в 17 встречах. Также участвовал в чемпионате Европы (1988) и Олимпийских играх (1988), на обоих турнирах сборная ФРГ выиграла бронзовые медали.
Он завершил карьеру в 1996 году. Чем занимался Милль после игровой карьеры неизвестно, поскольку в футболе он не остался.