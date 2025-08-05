Чемпион мира по футболу Милль умер в возрасте 67 лет

В составе сборной ФРГ Милль стал победителем чемпионата мира 1990 года, не проведя на турнире ни одного матча. Всего за сборную он сыграл в 17 встречах. Также участвовал в чемпионате Европы (1988) и Олимпийских играх (1988), на обоих турнирах сборная ФРГ выиграла бронзовые медали.