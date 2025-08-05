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Чемпион мира по футболу Милль умер в возрасте 67 лет

Немец выигрывал чемпионат мира в 1990 году.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Немецкий футболист Франк Милль скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба немецкой национальной команды.

— Покойся с миром, Франк. Наши мысли с его семьей и друзьями, — говорится в сообщении.

Причины его смерти не уточняются.

По ходу игровой карьеры Милль выступал за «Рот-Вайсс», «Фортуну», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Боруссию» из Дортмунда, в составе которой выиграл кубок (1989) и суперкубок страны (1990).

В составе сборной ФРГ Милль стал победителем чемпионата мира 1990 года, не проведя на турнире ни одного матча. Всего за сборную он сыграл в 17 встречах. Также участвовал в чемпионате Европы (1988) и Олимпийских играх (1988), на обоих турнирах сборная ФРГ выиграла бронзовые медали.

Он завершил карьеру в 1996 году. Чем занимался Милль после игровой карьеры неизвестно, поскольку в футболе он не остался.